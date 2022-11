Diablo Immortal: le scuse di Blizzard per i recenti bug infastidiscono i fan

Non è passato molto tempo dalla recente fusione dei server di che già si torna a parlare dell'ennesimo malcontento - legittimo - dei fan sull'operato di Blizzard. Il cambiamento apportato ai server del gioco, che prometteva una miglior qualità strutturale delle connessioni tra giocatori, ha comportato la perdita di alcune ore di gioco per molti.

Ciò che è stata segnalata in massa, nel dettaglio, è stata la chiusura dei clan. La problematica in questione è il frutto in un bug accidentale e, di conseguenza, Blizzard ha provveduto a condividere il proprio dispiacere con gli utenti e a fornire un risarcimento per l'accaduto. "Caro giocatore, dopo la fusione dei server, ci sono stati dei bug inaspettati che hanno causato lo scioglimento del tuo Clan Ombra. Ci scusiamo sinceramente per l'inconveniente a te e al tuo team. Incoraggiamo te e il tuo team a riunirvi ancora una volta per proteggere il Santuario. Ci piacerebbe presentarti quanto segue come compenso, ricordati di riscattarlo".

A primo sguardo sembrerebbe che l'operato di Blizzard sia in linea con quanto necessario per scusarsi circa l'inconveniente causato ai giocatori. Il compenso del publisher per l'accaduto è di alcune gemme, 300 materiali di scarto e 30 polvere incantata. Ciò nonostante, alcuni utenti non hanno preso benissimo questa offerta. "Questi risarcimenti sono più offensivi di nessun risarcimento. Sì, lo richiederò e non mi darà praticamente nulla. Queste sei gemme del potere ti fanno solo sentire non rispettato come consumatore" è quanto possiamo leggere dalle dichiarazioni di un utente in rete. Le parole dell'utente, dai toni eccessivamente aspri, rappresentano in parte il malcontento che si può percepire all'interno della community di Diablo Immortal.

"Questo è fantastico e tutto, ma molti dei rapporti includono il fatto che i giocatori colpiti - dal bug - non possono riunirsi a causa di altri problemi che sono parte dello stesso bug". Il risarcimento, considerato misero ed inaccettabile da una ristretta fetta d'utenti - appunto, ristretta, ma comunque abbastanza da evidenziare il problema di fondo -, i quali lasciano intuire che non si tratti di un "semplice bug facilmente risolvibile" come si poteva pensare inizialmente. Tali problematiche non sono state le uniche dell'ultimo periodo per alcuni utenti: negli ultimi mesi, infatti, l'acquisto di globi eterni falsi ha messo nei guai diversi giocatori.



Viste le circostanze e la mancanza di ulteriori informazioni sull'accaduto, non ci resta che attendere qualche nuova comunicazione di Blizzard in merito al bug da poco riscontrato. Cosa dovrebbe fare il publisher? Dovrebbe fornire un compenso maggiore a causa del problema causato ai giocatori, oppure il bonus offerto è più che sufficiente? Intanto, Diablo Immortal si appresta a ricevere il primo grande update del titolo.