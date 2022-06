Diablo Immortal: quale server scegliere per il gioco gratis di Blizzard?

Oggi Blizzard ha pubblicato a sorpresa Diablo Immortal su Google Play Store e App Store, così da consentire ai giocatori di diversi paesi di iniziare già ad esplorare il mondo del free to play. Se prima di procedere alla creazione del personaggio volete qualche chiarimento in merito al server da selezionare, siete nel posto giusto.

Innanzitutto va specificato che non esiste al momento la possibilità di trasferire i progressi tra un server e l'altro e, di conseguenza, chi vuole giocare su uno diverso dovrà ricominciare da zero. Proprio per questo motivo è molto importante che selezioniate con cura il server sul quale iniziare la vostra avventura e che i vostri amici facciano lo stesso. A questo proposito, vi sveliamo l'elenco completo dei server europei e delle nazioni per le quali sono stati pensati, così da ridurre al minimo il lag ed evitare di incontrare quasi solo giocatori che parlano una lingua diversa dalla vostra e che magari non comprendete perfettamente.

Ecco di seguito l'elenco completo dei server europei di Diablo Immortal:

Francia

Skarn

Dravec

Charsi

Leoric

Ammuit

Esu

Germania

El'Druin

Tabri

Vizjerei

Hemlir

Segithis

Akeba

Spagna

Zatham

Fara

Italia

Talus'ar

Sescheron

Polonia

Cathan

Iherael

Esiste anche l'opportunità di giocare sui server di altri paesi del mondo, ma vi sconsigliamo caldamente di farlo per evitare grossi problemi in termini di latenza. In base alla loro posizione, infatti, i server influiscono sul ritardo e scegliendo ad esempio quelli americani rischiereste di avere l'esperienza di gioco rovinata dal lag.

Potete cambiare il server direttamente nella schermata principale del gioco, cliccando sul tasto nella parte bassa dello schermo e sul quale è scritto il nome del server con un'icona colorata che ne segnala la popolosità (verde indica che il server è poco affollato, rosso significa che ci sono moltissimi utenti connessi).

