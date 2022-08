Diablo Immortal, i server si stanno svuotando? Le lamentele dei giocatori

Dopo l'arrivo della Season 3 di Diablo Immortal, il titolo targato Blizzard è stato criticato per via di alcune problematiche legate al matchmaking e, in particolare, alla scarsa presenza di giocatori nei server.

Come lamentato da alcuni utenti su Reddit, infatti, nell'ultimo periodo i server di Diablo Immortal hanno dato l'impressione di essere quasi deserti, tanto che persino i Clan Ombra che occupano la Top 10 hanno fatto fatica a reclutare/incontrare nuovi utenti. Come se non bastasse, questa situazione sembra affliggere anche il mercato del gioco, la cui attività è risultata, in alcuni casi, pressoché inesistente proprio a causa della mancanza di giocatori.

Una possibile soluzione offerta dalla community è stata quella di unire i diversi server del gioco, così da aumentare il numero di utenti disponibili per le attività e combattere questo fenomeno che, per ora, sembra non essere ancora finito sotto la lente d'ingrandimento degli sviluppatori.

Si tratta soltanto dell'ultimo dei problemi che hanno afflitto il gioco di questi tempi. Come vi abbiamo segnalato in una news precedente, un bug molto problematico di Diablo Immortal ha condizionato la progressione dei giocatori, andando a influire sul numero di punti esperienza ricevuti dopo aver ucciso un mob. La situazione, segnalata ancora una volta sul subreddit di Diablo Immotal, sembrava però essere legata alla presenza all'interno di una specifica zona della mappa.