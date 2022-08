Diablo Immortal: spendere troppo può avere un impatto negativo sull'esperienza

Mentre Diablo Immortal genera incassi da record anche grazie al recente approdo in territorio cinese, il titolo gratis di Blizzard torna ad essere al centro delle polemiche per via delle sue microtransazioni.

Al centro della discussione vi è un video del content creator Jtisallbusiness, il quale ha chiesto ai propri follower un consiglio su come procedere nella sua avventura nel free to play. Nello specifico, l'utente non sa se chiedere o meno il rimborso dei 100.000 dollari spesi immediatamente dopo l'uscita del gioco e che, paradossalmente, gli stanno rendendo orribile l'esperienza. Stando alle parole dello YouTuber, infatti, una somma di denaro così consistente ha permesso al giocatore di diventare molto forte in poco tempo e di sconfiggere tutti gli avversari nella modalità PvP: tutto ciò ha consentito all'utente di scalare le classifiche al punto da non avere più avversari del suo stesso livello e gli risulta impossibile trovare una partita tramite matchmaking. A rendere tutto più bizzarro è il fatto che Jtisallbusiness non possa contribuire alla crescita del suo clan, dal momento che uno dei requisiti consiste proprio nel completamento di un match PvP.

Mentre Blizzard ha dichiarato all'utente che presto troverà una soluzione al problema, sui social è scoppiata nuovamente la polemica, con tantissimi giocatori che stanno insultando il content creator per via della cifra spesa all'interno del gioco gratis.

