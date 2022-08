Diablo Immortal, Stagione 3 in arrivo: Blizzard promette contenuti ogni 2 settimane

Tra una polemica sulle microtransazioni e l'altra, Diablo Immortal si appresta ad entrare nel terzo capitolo della sua esistenza. Tra soli due giorni comincia la Stagione 3, la quale promette un'iniezione costante di nuovi contenuti.

La Stagione 3 di Diablo Immortal prenderà ufficialmente il via alle 12:00 di giovedì 4 agosto, ma sarà anticipata da una manutenzione programmata dei server prevista tra le 10:00 e le 12:00 di domani mercoledì 3 agosto. La Stagione 3 introdurrà anzitutto un nuovo Pass Battaglia, intitolato Aspetto della Giustizia, con 40 gradi di sfide e ricompense, tra cui Gemme leggendarie, Emblemi, Else e altro ancora. Gli avventurieri in cerca di tesori aggiuntivi avranno due versioni a pagamento con cui potenziare la propria progessione: il Pass Battaglia Potenziato e il Pass Battaglia Potenziato da Collezione:

Pass Battaglia Potenziato : include tutte le ricompense di grado del Pass Battaglia normale, ma sblocca anche un percorso potenziato che fornisce ricompense aggiuntive a ogni grado. Inoltre, offre la lucente arma cosmetica da Aspetto della Giustizia, sbloccata al grado 1, e la radiosa armatura cosmetica da Aspetto della Giustizia al grado 40;

: include tutte le ricompense di grado del Pass Battaglia normale, ma sblocca anche un percorso potenziato che fornisce ricompense aggiuntive a ogni grado. Inoltre, offre la lucente arma cosmetica da Aspetto della Giustizia, sbloccata al grado 1, e la radiosa armatura cosmetica da Aspetto della Giustizia al grado 40; Pass Battaglia Potenziato da Collezione: dà accesso a tutte le ricompense di grado e oggetti cosmetici del Pass Battaglia Potenziato. Inoltre, all'acquisto fornisce immediatamente anche la Cornice dell'Avatar Aspetto della Giustizia, il Portale dell'Aspetto della Giustizia e un potenziamento di 10 gradi.

Ogni giorno alle 21:00 partirà il nuovo evento giornaliero Invasione degli Iracondi, in cui sarete chiamati a radunarvi per respingere orde di demoni élite assetati di sangue: se i servitori degli Inferi Fiammeggianti non riusciranno a conquistare la zona che stanno attaccando, Gorgothra stessa cercherà di finire il lavoro, inviando un'eco potenziata di sé per liberarsi della resistenza. Dal 12 al 15 agosto si svolgerà inoltre l'evento a tempo limitato Luna Vorace. Soddisfare le richieste della Luna fornirà Frammenti di Luna, scambiabili per Benedizioni: dopo aver ottenuto sette Benedizioni avrai accumulato abbastanza favore con la luna da poterle scambiare per una ricompensa casuale. Il Pass Battaglia della Stagione 3 durerà fino alle 11:59 del 1° settembre 2022.

Da qui in avanti, Blizzard s'impegna inoltre ad arricchire Diablo Immortal con nuovi contenuti ogni due settimane, sotto forma di aggiornamenti minori o maggiori. Con i primi, potrete aspettarvi nuovi contenuti come stagioni del Pass Battaglia, eventi di gioco, aggiornamenti alle funzionalità e altro ancora. Con gli aggiornamenti maggiori, potrete aspettarvi nuove funzionalità di gioco, espansioni della storia, eventi di gioco e altro ancora. Le correzioni dei problemi e i miglioramenti generali continueranno inoltre ad essere comunicati e pubblicati di frequente.