Diablo Immortal Stagione 8: Il Sole Nascosto di Terror's Tide porta a Stormpoint

A distanza di poche settimane dalla presentazione della Stagione 7 di Diablo Immortal, il titolo free to play di Blizzard si prepara ad accogliere i nuovi contenuti inclusi con Terror's Tide.

Con il video diario che trovate in apertura di news, la software house ha presentato il nuovo aggiornamento in arrivo per Diablo Immortal. Quest'ultimo includerà la nuova area di Stormpoint, un'isola remota a lungo sfruttata da Westmarch come prigione clandestina. Nelle sue profondità, i giocatori troveranno ad attenderli il più grande frammento di Pietra del Mondo mai visto sino ad ora.

Ovviamente, impossessarsene non sarà facile, dal momento che Blizzard ha deciso di introdurre in Diablo Immortal la bellezza di cinque nuovi boss. Il gruppo di luogotenenti dell'Inferno include al suo interno: Ophinneb "il Velato di Pelle", Dymdrail "Guaio Strisciante", Catarag "il Sole Strangolatore", Apothrus "Domatore dei Caduti", e Phangwrth "Sanguinario del Calore". I giocatori in cerca di un livello di sfida impegnativo saranno inoltre lieti di apprendere che il team sta lavorando per introdurre nel gioco le Difficoltà Inferno VI, VII e VIII.

Infine, con la nuova patch di Diablo Immortal vengono introdotte cinque nuove Gemme Leggendarie, con tanto di avvio del Battle Pass della Stagione Otto: Il Sole Nascosto. Spazio dunque anche a tanti oggetti cosmetici a tema invernale.



Ricordiamo inoltre che Blizzard ha finalmente annunciato anche la data di uscita di Diablo IV.