Diablo Immortal: torniamo a massacrare demoni nella nuova Video Anteprima

Ad un anno dal chiacchieratissimo annuncio di Diablo Immortal, titolo mobile ambientato nell'universo della celebre serie Blizzard, abbiamo avuto l'occasione di provarlo con mano alla BlizzCon 2019.

Come potete ascoltare e vedere nel filmato, il gioco si presenta come un vero e proprio spin-off del terzo capitolo, dal quale ne eredita non solo lo stile grafico ma anche classi e abilità. A differenza del titolo di riferimento, Diablo Immortal pone maggiormente l'accento sulla componente MMO, che sarà uno degli elementi principali anche in Diablo IV. Il gioco non ha ancora una data d'uscita ufficiale e, stando alle parole degli sviluppatori, verrà pubblicato solo ed esclusivamente quando rispetterà pienamente gli standard qualitativi di Blizzard.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la versione testuale dell'anteprima di Diablo Immortal a cura di Tommaso "Todd" Montagnoli, nostro inviato all'evento organizzato ogni anno da Blizzard.

Vi invitiamo inoltre a dare un'occhiata alle nuove immagini e al recente filmato di gameplay di Diablo Immortal, i quali non sono stati mostrati sul palco della cerimonia inaugurale della BlizzCon 2019 ma sono apparsi sul sito ufficiale a poche ore dall'evento.