Diablo Immortal uscirà anche su PlayStation, Xbox e Switch? Ne parla Rod Fergusson

Il General Manager della serie di Diablo, Rod Fergusson di Blizzard, ha colto l'opportunità offertagli da una recente intervista per affrontare un argomento caro a molti appassionati di action GDR su console, ovvero del possibile porting PlayStation, Xbox e Switch del kolossal mobile Diablo Immortal.

Ai microfoni di JeuxVideo, l'esponente di Blizzard Entertainment ha ritenuto opportuno offrire dei chiarimenti ai fan che desiderano sapere se nei piani della compagnia ci sia o meno spazio per la trasposizione su console di Diablo Immortal.

Fergusson ha dapprima sottolineato come le modifiche che gli sviluppatori stanno apportando alla versione PC e gli interventi per il supporto dei controller riguardano solo ed esclusivamente le edizioni attualmente disponibili di Diablo Immortal, ossia quelle per sistemi iOS, Android e, appunto, PC. Fatta questa dovuta precisazione, il General Manager di Blizzard ha però sottolineato che "non bisogna mai dire mai" all'eventualità futura dello sviluppo di uno o più porting per le console della famiglia PlayStation, Xbox e Switch.

In attesa di ulteriori novità da parte di Blizzard, vi lasciamo alla comparativa grafica di Diablo Immortal su PC e mobile. Qualora ve la foste persa, qui trovate anche una comoda guida con trucchi di Diablo Immortal, dove potete trovare tante dritte per la scelta della classe personaggio e delle impostazioni, come pure per sbloccare velocemente le ricompense esplorando la dimensione fantasy a tinte oscure di Sanctuarium.