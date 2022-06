Diablo Immortal vittima di Review Bombing: voto al minimo storico per Blizzard

Come vi abbiamo riportato di recente, Diablo Immortal è stato preso pesantemente di mira da parte dell'utenza che non ha apprezzato il modo in cui Blizzard Entertainment ha integrato le microtransazioni all'interno dello spin-off del franchise.

Il Review Bombing degli utenti è dovuto al funzionamento delle gemme leggendarie e agli oltre 100.000 dollari necessari per potenziare al massimo il proprio eroe. L'ondata di recensioni negative, che in buona parte dei casi riporta un voto pari a 0 su Metacritic, ha portato Blizzard a toccare il suo nuovo picco negativo in termini di valutazioni da parte dell'utenza nei confronti di un suo prodotto.

Attualmente il gioco ha un punteggio utente di 0,5 su 10, basato su quasi 2500 valutazioni. Blizzard ha già avuto un altro gioco con un punteggio di 0,5, ovvero la sua riedizione del 2021 di World of Warcraft: The Burning Crusade, che ha ricevuto reazioni negative da parte dei giocatori per l'aggiunta di microtransazioni e un sistema di fazioni molto criticato. Tuttavia, sebbene entrambi i titoli abbiano lo stesso punteggio, Diablo Immortal ha una percentuale più alta di giudizi negativi degli utenti (95,5% rispetto al 94,6% di Burning Crusade) e ha ricevuto più di sei volte il numero di recensioni (2.485 contro 371). Va ricordato, in ogni caso, che i punteggi assegnati su Metacritic non richiedono la prova che l'utente abbia effettivamente giocato al prodotto in questione prima di inviare la sua valutazione.

Stando alle numerose segnalazioni dei giocatori, Diablo Immortal è un titolo godibile per buona parte dell'avventura, ma è solo quando ci si avvicina all'end-game che ci si rende conto di quanto le microtransazioni possano essere intrusive. Intanto, è stata effettuata un'analisi per evidenziare le differenze grafiche tra le versioni PC e smartphone di Diablo Immortal.