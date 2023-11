Diablo: l'impersonificazione del male in un cosplay di Lilith

Il BlizzCon 2023 ha portato a diverse sorprese per Diablo IV. L'hack 'n' slash action RPG di Blizzard inaugura una nuova era di malvagità, quello di Vessel of Hatred, la prima espansione in uscita nel corso del 2024. In attesa di questo debutto, l'impersonificazione del male torna a vivere con la cosplayer Cynderis.

La seconda fase della stagione del sangue di Diablo IV introdurrà varie novità, tra cui nuovi eventi e ricompense che garantiranno ore di gameplay aggiuntive, che saranno però solo l'antipasto alla prossima Stagione 3. Successivamente, poi, il DLC Vessel of Hatred per Diablo IV porterà una classe personaggio completamente inedita per la saga e una intera nuova regione esplorabile di Sanctuarium.

Anche in queste nuove avventure infernali la costante sarà Lilith, figlia del primo maligno Mephisto che decise di allontanarsi dall'Eterno Conflitto avvicinandosi all'angelo Inarius, con il quale fondò proprio Sanctuarium dando vita ai Nefilim.

In questo cosplay di Lilith da Diablo IV condiviso in partnsership dai social francesi del franchise, ritroviamo l'essere demoniaco in tutta la sua malvagità. La pelle cinerea viene coperta da una tunica scura, ornata con pezzi d'armatura in oro. A incutere timore è lo sguardo penetrante di Lilith, il cui occhio pare riuscire a scrutare l'animo di chi la osserva.