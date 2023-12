Diablo IV - il gioco è in offerta al prezzo minimo storico su Amazon, scopriamolo

Diablo Iv è uscito in tutto il mondo il 6 giugno 2023 e dal suo lancio non ha mai subito cali di prezzo degni di essere chiamati tali, con le promozioni di Amazon di oggi l'edizione fisica è acquistabile ad un ottimo prezzo, con lo sconto del 27% dal prezzo di listino di 80,99 euro.

Diablo IV è in offerta su Amazon ad un super prezzo, acquistabile per PS4 e PS5 a 54,98 euro, per Xbox One e Series X a 59,98 euro, invece di un prezzo di listino di 80,99 euro, di seguito i link per acquistare il gioco ad un prezzo scontato:

Diablo IV è l'ultima esperienza GdR d'azione sviluppata da Blizzard, in questo nuovo capitolo della famosissima serie avremo moltissine nuove abilità da padroneggiare, giocando da soli o in in coop online cross-play con amici, evolvendo il personaggio in una storia cupa ed accattivante con moltissimi personaggi da incontrare e con cui interagire, in un mondo immenso in cui affrontare la campagna, sfidare boss, commerciare e battagliarsi nelle zone PvP per mettersi alla prova e testare l'evoluzione del personaggio.

Per non perdervi tutte le promozioni e le aperture dei preordini che vi segnaliamo giornalmente, vi consigliamo di seguire il nostro canale Telegram delle offerte a questo link.