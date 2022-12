Diablo IV - il gioco è già in preordine su Amazon, scopriamone il prezzo

Abbandona ogni speranza - L'eterna battaglia tra il Paradiso Celeste e gli Inferi Fiammeggianti infuria nel caos più totale che minaccia di consumare Sanctuarium. Con infiniti demoni da massacrare, innumerevoli abilità da padroneggiare, spedizioni da incubo e bottino leggendario, quest'ampio mondo aperto promette avventura e devastazione.

Sopravvivi e conquista le tenebre... o soccombi all'oscurità. Crea e personalizza il tuo personaggio per affrontare gli innominabili orrori che affliggono queste terre. Scegli una di cinque classi, scopri e sperimenta una vasta gamma di potente equipaggiamento, seleziona i talenti e le abilità per divenire inarrestabile dinanzi all'oscurità. Scegli con cura, perché il destino del mondo dipenderà dalla tua scelta.

Diablo IV è già in preordine su Amazon al prezzo minimo garantito (che vi permette di risparmiare se il prezzo dovesse scendere prima della data di spedizione), al prezzo di 74 euro per PS5, 79 euro per PS4 o 81 euro per Xbox One e Series X, la data di uscita è fissata per il 6 giugno 2023, la spedizione è gratuita anche se non siete abbonati ad Amazon Prime, di seguito i link ai preordini:

