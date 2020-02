Diablo IV e mostri inquietanti: nuovi artwork ed informazioni da Blizzard!

Dopo aver condiviso interessanti informazioni su interfaccia e modalità cooperativa di Diablo IV, gli sviluppatori di Blizzard offrono ulteriori dettagli sulle creature che incontreremo nel titolo.

In Diablo IV, i mostri che affolleranno Sanctuarium saranno classificati in famiglie e, rispetto a quanto visto in Diablo III vanteranno uno stile estetico più cupo e crudo. Creature appartenenti ad ognuna di esse condividono il medesimo stile di combattimento e rappresentano differenti archetipi, come colossi, combattenti da distanza, combattenti da mischia, combattenti di gruppo ed altri.

Tra le famiglie di Diablo IV, troveremo i "Cannibali". Avversari temibili, le leggende narrano che queste creature fossero un tempo parte di una tribù di barbari residente ad Arreat. Banditi da queste terre i Cannibali si sono in seguito insediati nelle Steppe Aride, per poi diffondersi in tutto il mondo. Tra questi ultimi, sono presenti due tipi di combattenti da mischia, uno armato di mannaia a due mani ed il secondo con in dotazione un'alabarda leggera. Un colosso impugna in ciascuna mano una mazza ferrata, mentre i combattenti di gruppo sferrano rapidi attacchi utilizzando agili asce. I Cannibali non maneggiano armi a distanza, ma alcuni sono in grado di compiere lunghi salti con cui cogliere di sorpresa il giocatore.

Il team di Blizzard ha inoltre colto l'occasione per pubblicare alcuni nuovi artwork, che potete visionare direttamente in calce a questa news: oltre ai Cannibali, questi immortalano le famiglie dei Cultisti e degli Annegati. Diablo IV è attualmente privo di una data di uscita, ma è stato già confermato che potremo assistere al ritorno di Lilith.