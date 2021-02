Diablo IV, altre novità durante la BlizzCon: Tagliagole e open-world durante i panel

Confermando i rumor emersi a poche ore dall'inizio dello show, dal palco della BlizzCon Online 2021 non sono mancati gli aggiornamenti provenienti dall'Inferno!

In particolare il nuovo capitolo della serie Blizzard Entertainment si è presentato in un nuovo assaggio cinematografico, con il trailer di presentazione della classe Tagliagole di Diablo IV. Il filmato carico di atmosfera ha confermato così la possibilità per i giocatori di tornare a vestirne i panni. Il team di sviluppo ha nello specifico deciso di concentrare i propri sforzi sul fronte della personalizzazione e della flessibilità. Gli avventurieri potranno scegliere l'aspetto, il background e lo stile di gioco con cui servirsi della classe Tagliagole. La storia di quest'ultima, vista la vasta estensione del mondo di Diablo IV sarà peraltro approfondita in-game.

I dettagli offerti durante la cerimonia di apertura della BlizzCon Online 2021 non sono ad ogni modo gli unici in dirittura di arrivo. Dal palco virtuale è stato infatti confermato che il canale tematico di Diablo attrezzato per l'evento offrirà ulteriori approfondimenti, sia sulla classe Tagliagole sia sul gameplay di natura open-world in sviluppo per Diablo IV. Vi ricordiamo dunque che sulle pagine di Everyeye trovate il calendario completo dei panel della BlizzCon Online 2021, che possono essere seguiti in diretta e gratuitamente da tutti gli appassionati.