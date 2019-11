Diablo Junior: svelata l'esistenza dello spin-off cancellato per Game Boy

I fan di Diablo sono in attesa di Diablo IV (annunciato il primo novembre alla BlizzCon 2019) ma tramite le pagine di Nintendo Life scopriamo l'esistenza di Diablo Junior, spin-off della serie in fase di sviluppo prima per Game Boy, poi per Game Boy Color e infine per GBA, salvo poi essere cancellato.

Diablo Junior (nome in codice Project X) avrebbe dovuto essere uno spin-off della serie per piattaforme portatili, il team di Blizzard ha provato a sviluppare il gioco sul Game Boy monocromatico a fine anni '90 e in seguito su Game Boy Color ma in entrambi i casi con scarso successo. Successivamente lo sviluppo si è spostato su Game Boy Advance nei primi anni 2000 ma anche in questo caso i lavori sono stati interrotti quasi subito, portando così alla cancellazione di Diablo Junior.

Del progetto esistono poche tracce, tra cui alcuni documenti di game design e report interni, tuttavia non ci sono demo, beta o versioni alpha in quanto queste fasi non sono mai state raggiunte durante la lavorazione. I motivi della cancellazione sembrano essere legati a molti fattori, tra cui la scarsa esperienza del team di sviluppo con la piattaforma, un mercato ridotto per i giochi adulti di terze parti su Game Boy e infine la necessità di dover prevedere in anticipo quante cartucce acquistare per poter dare il via alla produzione con mesi e mesi di anticipo, un rischio altissimo a livello commerciale.

