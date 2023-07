Diablo, qual è il più bello? La classifica dal peggiore al migliore

I dieci milioni di giocatori di Diablo 4 raggiunti nella sola finestra di lancio sono lo specchio dell'enorme interesse che questa serie riesce a suscitare nei fan. Proviamo allora a ripercorrere idealmente la storia di Diablo stilando la classifica dal capitolo peggiore al migliore.

L'epopea ARPG di Blizzard Entertainment conta quattro episodi maggiori, ai quali vanno ad aggiungersi l'esperienza mobile di Diablo Immortal, le grandi espansioni Lord of Destruction (D2), Reaper of Souls (D3) e Rise of the Necromancer (D3) oltre alle versioni speciali comprensive dei DLC, per tacere della recente riedizione Resurrected di Diablo 2 con cui la casa di Irvine ci ha intrattenuto fino al lancio di Diablo 4.

Per sbrogliare l'intricata matassa di opinioni e preferenze dei fan vecchi e nuovi della serie di Blizzard, il metro di giudizio più indicato che possiamo adottare per elencare i videogiochi dell'IP di Diablo dal peggiore al megliore è quello rappresentato dal cosiddetto Meta Score, ossia il valore numerico da 0 a 100 espresso dalla media voto delle recensioni internazionali su aggregatori come OpenCritic e Metacritic.

Diablo 2

Il secondo atto dell'odissea a tinte oscure vissuta dagli esploratori di Sanctuarium nel capitolo originario di Diablo deve accontentarsi della quarta e ultima posizione di questa speciale classifica... pur vantando un Meta Score di 88 su 100!



Lanciato nel 2000 e riproposto nel 2021 con una remaster per piattaforme dell'attuale generazione (qui trovate la nostra recensione di Diablo 2 Resurrected), l'ARPG di Blizzard che ha cementato il successo dell'episodio primigenio propone una maggiore stratificazione delle classi personaggio, tantissime abilità uniche, un canovaccio narrativo ricco di colpi di scena, un comparto grafico che esprime il meglio delle esperienze interattive con visuale isometrica e un impianto di gameplay che ha fatto scuola.

Diablo 3

Per una larga fetta di appassionati, Diablo 3 è stato il punto d'ingresso nell'epopea action ruolistica della casa di Irvine, merito del successo raggiunto nel 2012 su PC e degli sforzi profusi da Blizzard per espandere i confini dell'IP abbracciando le console PlayStation, Xbox e Nintendo (dapprima con PS3 e Xbox 360 e successivamente con PS4, Xbox One e Switch).



Grazie anche a un supporto post-lancio tra i più longevi dell'intera industria e a delle espansioni estremamente ricche di contenuti, Diablo 3 ha rappresentato (e continua a rappresentare) il punto più alto dell'intera serie per molti fan, nonché un titolo al quale tornare ciclicamente per falciare orde di mostri e demoni per 'livellare all'infinito' il proprio alter-ego preferito e i suoi compagni d'arme stagionali.

Diablo 4

Come rimarcato nella nostra recensione di Diablo 4, il ritorno del kolossal action ruolistico di Blizzard Entertainment non è stato certo esente da problemi e imperfezioni sotto il profilo strettamente ludico. Eppure, solo chi si avventura ancora una volta nelle lande di Sanctuarium sa quanto possa essere assuefacente l'esperienza di gioco restituita dall'ultimo ARPG della casa di Irvine.



Le critiche che hanno accompagnato l'apertura della Stagione degli Abietti, se viste in un'ottica più ampia e alla luce degli enormi pregi del titolo, sono l'ulteriore conferma dell'interesse con cui i fan di Diablo guardano al futuro della serie. Solo con il tempo, però, capiremo davvero se la promessa di un supporto post-lancio duraturo, pieno di sorprese e rispettoso delle richieste e dei desideri della community sarà mantenuta.

Diablo

Lanciato nel 1997 su PC, il capitolo che ha segnato l'inizio della saga di Diablo è anche il più apprezzato dalla critica di settore e dalla stragrande maggioranza di chi se ne innamorò sin dal suo approdo sul mercato.



Il percorso compiuto dai guerrieri che si sono avventurati nel labirinto di sotterranei, caverne e catacombe di Diablo ha contribuito a scrivere una delle pagine più radiose dell'industria videoludica, nonché una delle più importanti del genere degli action ruolistici per l'influenza esercitata nelle successive generazioni di sviluppatori. Un'eredità spirituale che, da sola, giustifica il primato assoluto dell'originario Diablo in questa speciale graduatoria.

E voi, quale capitolo maggiore di Diablo reputate il migliore dell'intera serie? Fatecelo sapere con un commento!