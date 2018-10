Diablo Reign of Terror compare sullo store di Blizzard: di cosa si tratterà?

Sappiamo che Blizzard ha in programma un annuncio a tema Diablo per la BlizzCon di novembre e un piccolo indizio potrebbe provenire dal merchandising ufficiale della fiera...

Nelle scorse ore sul Blizzard Gear Store hanno fatto la sua comparsa i gadget della BlizzCon, tra cui magliette e altro merchandising dedicato a Diablo Reign of Terror... di cosa potrebbe trattarsi? Difficile dirlo, c'è chi pensa ovviamente ad una nuova espansione di Diablo III e chi a Diablo IV ma non è esclusa nemmeno l'ipotesi remake o remaster.

Ne sapremo di più tra poco meno di un mese, la BlizzCon 2018 si terrà in California i prossimi 2 e 3 novembre, restate sintonizzati sulle pagine di Everyeye.it per tutte le novità e gli aggiornamenti in merito.