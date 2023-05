Diablo: lo sapete che Blizzard non teneva traccia della lore prima di Diablo 3?

Oggigiorno, Blizzard Entertainment può contare su una squadra di scrittori che rimpinguano e tengono costantemente traccia degli universi in continua espansione di Warcraft, Diablo, Starcraft e Overwatch. La compagnia di Irvine, in ogni caso, non è sempre stata così attenta...

Chiacchierando con i responsabili della rivista di PC Gamer, il Senior Manager of Lore Sean Copeland ha confessato che prima del 2005 Blizzard non era solita tenere traccia delle storie, dei dialoghi e, più in generale, della lore di Diablo. Sprovvista della documentazione necessaria, all'inizio dello sviluppo di Diablo 2 la compagnia si è dunque vista costretta ad incaricare una persona di trascrivere a mano tutti i dialoghi di Diablo, Diablo 2 e dell'espansione Lords od Destruction.

Grazie al lavoro di questo "storico", Blizzard ha dunque potuto erigere la storia del terzo capitolo e, laddove necessario, modificare alcuni aspetti della lore. L'operazione di retcon portata avanti all'epoca ha trasformato l'eroe senza nome del primo Diablo nel Principe Aidan, il figlio maggiore di Re Leoric, il sovrano che Diablo ha irretito dando il via agli eventi della saga.

"Ciò che ho scoperto partecipando alle sessioni creative è che la parola 'no' e l'essere fedeli alla lore a volte non aiutano il processo creativo", ha spiegato Copeland. "Vogliamo essere sicuri di dare agli scrittori dei suggerimenti in grado di migliorare il loro lavoro sulla storia, perché alla fine della fiera tutto ciò che stiamo cercando di fare è provare a raccontare delle belle storie".

Non sappiamo ancora molto della trama di Diablo 4, se non che è ambientata anni dopo gli eventi dell'espansione di Diablo 3 Reaper of Souls e che vede il ritorno di Lilith, figlia di Mephisto e creatrice di Sanctuary, nonché uno dei boss di Diablo 2.