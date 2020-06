Diabo 2 compie 20 anni, Blizzard festeggia con video e altre iniziative

Diablo II compie 20 anni e Blizzard festeggia questo importante traguardo con una serie di iniziative speciali tra cui video esclusivi, interviste con gli sviluppatori e tanto altro ancora, di seguito tutti i dettagli.

In apertura trovate Baal Runz 101, video creato dal mago dell'animazione Carbot Studios inoltre sono disponibili interviste con i dipendenti Blizzard cresciuti sviluppando, giocando e frequentando il mondo di Sanctuarium. Su Twitch è possibile seguire il velocista dei record MrLlamaSC nella sua gara di velocità su Diablo II, inoltre è stata messa in vendita una edizione limitata del busto del Signore del Terrore larga circa 23 centimetri, profonda 18 cm e alta ben 27 centimetri. Infine, collegandosi a Diablo III riceverete le Ali del Primo Maligno per mostrare il retaggio che avete forgiato sulla Sommità dell'Arreat.

Diablo 2 è senza dubbio uno dei giochi di maggior impatto degli ultimi vent'anni, purtroppo al momento non è giunto nessun annuncio per quanto riguarda un remake o una remaster anche se secondo alcune voci Diablo II Resurrected uscirà alla fine del 2020, rumor interessante ma quale miglior occasione del ventesimo anniversario per annunciarlo ufficialmente? Ad oggi invece tutto tace da parte di Activision Blizzard, un vero peccato non trovate?