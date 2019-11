I dialoghi di Cyberpunk 2077? A quanto pare occupano due interi volumi!

Proseguono a pieno ritmo i lavori condotti da CD Projekt RED sull'ambizioso Cyberpunk 2077, nuova opera videoludica che catapulterà gli utenti per le strade della sfaccettata Night City.

Nell'attesa che giunga il momento della pubblicazione, Marcin Blacha, Story Director presso la software house polacca, ha condiviso alcuni interessanti informazioni sulla componente narrativa del titolo. In un'intervista rilasciata a Inn:Poland, successivamente tradotta in lingua inglese da VGC, l'autore ha sottolineato come Cyberpunk 2077 sia "una storia di eroi in contrapposizione al mondo", in cui "quello stesso mondo è al contempo anche un eroe". "Per me - prosegue Blacha - ogni cosa è in una scala molto più grande rispetto alle storie di piccoli drammi umani presenti in The Witcher". Recentemente, riferendosi alle più recenti avventure dello Strigo, CD Projekt ha indicato che Cyberunk 2077 sarà più breve di The Witcher 3.



La realizzazione di Cyberpunk 2077, secondo quanto svelato dallo Story Director, sembra inoltre aver richiesto uno sforzo davvero significativo sul fronte della stesura delle linee di dialogo. "[...] Abbiamo scritto due spessi tomi di dialoghi, - ha raccontato Marcin Blacha - e altri due interi volumi di commenti registici da affiancare loro". Per scoprirne il contenuto, ovviamente, i giocatori dovranno attendere l'uscita di Cyberpunk 2077. Nel frattempo, tuttavia, potreste volervi dedicare alla lettura di alcuni romanzi fondamentali dell'immaginario cyberpunk, per prepararvi al meglio alla vostra avventura nel gioco di CD Projekt Red.