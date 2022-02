Diamante Lucente e Perla Splendente diventeranno i remake Pokémon più venduti di sempre

Nei giorni scorsi, puntale come sempre, Nintendo ha pubblicato un nuovo resoconto finanziario per aggiornarci sui risultati di vendita conseguiti dalle sue console e dai suoi giochi negli ultimi tre mesi.

Un'impressionante Switch ha superato quota 100 milioni di console vendute, mettendo PlayStation 2 e PlayStation 4 nel mirino nell'ambito della classifica casalinga all-time, mentre Pokémon Spada e Scudo, con 23,9 milioni di copie, hanno superato Oro e Argento, diventando la seconda coppia di giochi Pokémon più venduta di sempre, dietro solamente ai leggendari Rosso e Blu.

Il report finanziario di Nintendo ha messo in evidenza anche l'eccellente performance dei due remake Diamante Lucente e Perla Splendente per Switch, che nei soli mesi di novembre e dicembre 2021 hanno piazzato 13,97 milioni di unità. Se il numero in sé non vi impressiona, allora dovete sapere che sono ormai vicinissimi a diventare i remake Pokémon di maggior successo della storia. Davanti a loro ci sono solamente Let's Go Pikachu & Lets's Go Eevee con 14,33 milioni di copie e gli attuali detentori del record Rubino Omega e Zaffiro Alfa, che assieme ne hanno vendute 14,46 milioni. Primato che potrebbe essere già stato infranto (se non sicuramente), dal momento che i dati di Diamante Lucente e Perla Splendente sono aggiornati al 31 dicembre 2021, e non tengono conto delle vendite effettuate fino ad oggi, sicuramente consistenti.

Cosa ne pensate dei due recenti remake? Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione di Pokémon Perla Splendente e Diamante Lucente.