Diamo uno sguardo al controller di Google Stadia in una serie di foto

Con il lancio di Google Stadia ormai alle porte, proviamo a familiarizzare con il layout di tasti e con il design del controller della nuova piattaforma in streaming di Google attraverso questa ricca galleria immagini.

Gli scatti che vi proponiamo si riferiscono al controller proposto in esclusiva per coloro che hanno deciso di acquistare la Founder's Edition di Stadia, l'offerta che comprende Google Chromecast Ultra, l'accesso a Stadia Pro per tre mesi e una suite di contenuti dedicati in esclusiva, tranne quelli che saranno assenti al lancio della piattaforma.

La realizzazione di questo pad ha richiesto circa 6.000 ore di prove, un tempo speso dal colosso tecnologico di Mountain View per trovare i materiali più adatti, la migliore ergonomia e la perfetta disposizione di pulsanti, stick analogici, trigger e tasti funzione.

Di particolare interesse sono poi le informazioni legate alla connettività (sia Wi-Fi dual-band 2,4/5 GHz che Bluetooth BLE Low Energy 4.2), al peso (di 268 grammi, superiore ai 214 g del DualShock 4 ma inferiore ai 348 g del Controller Elite di Xbox One) e alla presenza del jack per cuffie da 3,5mm e della porta USB-C per la ricarica, il gaming cablato e la compatibilità con accessori come le cuffie con ingresso USB-C.

Per ogni approfondimento sulla nuova piattaforma in streaming di Google nata per competere con i colossi del settore come Sony, Nintendo e Microsoft, vi rimandiamo alla lettura della recensione di Google Stadia a firma di Francesco Fossetti e del nostro speciale che spiega come funziona Google Stadia. Sempre sulle pagine di Everyeye.it trovate anche un articolo dedicato ai test di connessione a Stadia tra 1080p e 4K.