Diamo un'occhiata all'unboxing della PS4 Pro 500 Million Edition

Annunciata qualche giorno fa, la bellissima PlayStation 4 Pro 500 Million Edition è già finita tra le mani di qualche appassionato.

Lo youtuber Arekkz è uno dei fortunati e ha realizzato un video nel quale mostra l'unboxing del particolare oggetto da collezione. Per chi non sapesse di cosa si tratta, la PlayStation 4 Pro 500 Million Edition è una console creata per festeggiare i 500 milioni di unità vendute in tutto il mondo e presenta una scocca blu trasparente, dettagli color rame e una serie di accessori a tema.

Ecco tutti gli oggetti contenuti nella confezione di questa particolare edizione limitata:

PlayStation 4 Pro 2TB in edizione limitata

Dualshock 4 V2 Dark Blue

Base verticale

Auricolare mono

PlayStation Camera Dark Blue con base

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che il controller nella particolare colorazione verrà venduto anche separatamente e, nei prossimi giorni, dovrebbe arrivare in alcuni negozi anche il Gold Wireless Headset, ovvero il set di cuffie a tema. La console, invece, è venduta al prezzo consigliato di €499,00 e arriverà nei negozi il prossimo 24 agosto. Qui potete vedere anche Shuhei Yoshida che sfoggia su Twitter la sua console.