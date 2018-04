Diane Kruger afferma di non essere coinvolta in Death Stranding

Niente da fare, anche stavolta la rete ha toppato., la bellissima attrice tedesca famosa per aver interpretato Troy, Il mistero dei Templari e Bastardi Senza Gloria, non è coinvolta nello sviluppo del nuovo gioco di

I rumor, si sa, vanno e vengono, ma negli ultimi giorni uno di questi in particolare ha attirato l'attenzione dei media e dei giocatori: quello che dava come protagonista di Death Stranding, il prossimo "capolavoro già annunciato" del maestro Kojima, la giovane e bella attrice tedesca Diane Kruger.

I rumor sono stati alimentati da alcuni scatti che vedevano la Kruger in compagnia di Kojima, ma pare fossero dovuti al fatto che il fidanzato, Norman Reedus (il protagonista maschile effettivo del gioco) fosse coinvolto in un tour promozionale in giro per il mondo. La smentita della sua partecipazione ci arriva proprio dall'attrice, che su Instagram ha condiviso una foto usando l'hashtag #eventhoughImabigfanImnotpartofDeath”. Piuttosto chiaro, non c'è che dire.

I rumor precedenti, mai confermati, volevano affibbiare il ruolo di protagonista di Death Stranding anche a Emma Stone, vincitrice dell'Oscar per La La Land, e Stefanie Joosten, interprete di Quiet in Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Al momento non ci resta che aspettare qualche annuncio ufficiale da parte di Kojima, ma le informazioni sul gioco vengono purtroppo rilasciate col contagocce.