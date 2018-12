Dianna Lora e le critiche a PewDiePie: la sviluppatrice non è stata licenziata

Nella giornata di ieri è salita agli onori della cronaca la notizia di Dianna Lora, sviluppatrice di Ubisoft che alcune voci volevano essere stata licenziata dopo aver criticato apertamente PewDiePie. In realtà le cose non stanno così.

Su Twitter, Dianna chiarisce la situazione: "Ciao a tutti! E' stata una settimana intensa, ma giusto per chiarire, i messaggi sui miei social rifletto esclusivamente le mie opinioni e non quelle di Ubisoft o Massive Studios. Sto lavorando ad un progetto in questo momento, presto ci saranno le vacanze di Natale e mi prenderà una pausa dai social network per concentrarmi sul lavoro, sulla famiglia e sul mio gatto. Buon Natale."

Queste le parole di Dianna Lora riportate da CB.com, la ragazza ha scritto il messaggio su Twitter ma il suo profilo risulta ora privato e non sappiamo se sia intenzionato a renderlo nuovamente pubblico. In ogni caso arriva la conferma di come la sviluppatrice non sia stata licenziata e sia ancora alle dipendenze di Ubisoft.