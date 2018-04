DICE conferma che gli update mensili per Battlefield 1 finiranno a giugno

DICE ha annunciato che gli update mensili di Battlefield 1 termineranno questo giugno, dopo aver accompagnato per diverso tempo il titolo uscito a ottobre del 2016. Una decisione che potrebbe permettere al team di concentrarsi sul prossimo capitolo della popolare saga, che dovrebbe rivelarsi a breve ai fan con un trailer.

Il filmato in questione sarebbe già montato e pronto ad essere visto dall'inizio alla fine, ma non si sa ancora quando verrà pubblicato. Ancora non conosciamo i dettagli sul nuovo Battlefield, ma a quanto pare il team di sviluppo si sta dando da fare per introdurre all'interno del gioco una modalità Battle Royale, sorte riservata anche al prossimo capitolo della saga di COD, ovvero Black Ops IV.

In un post sul sito ufficiale del gioco, Jonas Elfving di DICE ha assicurato ai giocatori che potranno aspettarsi nuovi contenuti e bugfix fino a giugno: ciò significa che potrebbero essere ancora aggiunte nuove armi e bilanciamenti all'interno del gioco, come suggeriscono i file trovati grazie al data mining nell'ultimo update ricevuto dal titolo, nei quali sono stati trovati riferimenti a sei nuove bocche da fuoco.

Nel frattempo potete prepararvi ad abbandonare il titolo per migrare al prossimo capitolo con le mappe del DLC They Shall not Pass, rilasciate gratuitamente da DICE: ora è disponibile Breccia, mentre a maggio ne arriveranno altre ancora.