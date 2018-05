DICE: la modalità Battle Royale sarebbe perfetta per Battlefield V

Pochi minuti fa si è tenuto il livestreaming dedicato a Battlefield V, il nuovo capitolo della celebre serie sparatutto di DICE. Con grande sorpresa da parte dei giocatori, non c'è stato alcun annuncio riguardante una modalità Battle Royale, che in tanti desideravano e si aspettavano in questa nuova iterazione.

Tuttavia, pur non essendo stato annunciato nulla, sembrerebbe che DICE non abbia affatto chiuso le porte alla possibilità di rendere realtà la modalità Battaglia Reale di Battlefield. Queste, infatti, le dichiarazioni di Andreas Morrel, senior producer presso la software house svedese:

"In questo momento è difficile ignorare la febbre da Battle Royale. Noi di DICE siamo tutti fan della modalità, e stiamo assolutamente analizzando il modo in cui Battlefield potrebbe esplorare la Battle Royale. Abbiamo il sandbox, abbiamo i veicoli, abbiamo un gameplay in grande scala: sarebbe perfetta per noi".

Insomma, non si tratta di una vera e propria conferma, ma appare alquanto probabile che la Battaglia Reale possa fare il suo debutto anche all'interno dello sparatutto di Electronic Arts. Probabilmente, il team di sviluppo sta attualmente lavorando per strutturare e bilanciare al meglio la modalità, per poi annunciare la feature quando sarà il momento più appropriato (plausibilmente, all'EA Play 2018).

Battlefield V sarà pubblicato su PC, PS4 e Xbox One il 19 ottobre. Dopo aver confermato il setting della Seconda Guerra Mondiale, Electronic Arts e DICE hanno annunciato che Battlefield 5 non avrà alcun Premium Pass. Qui trovate il primo trailer ufficiale del gioco.