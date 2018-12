DICE regala due nuove armi a tutti i giocatori di Battlefield 5 per Natale

DICE ha annunciato che per il periodo festivo tutti i giocatori di Battlefield V che effettueranno un login entro il 3 gennaio riceveranno in regalo due armi, ovvero il Fucile d'Assalto Ribeyrolles 1918 e il Fucile a Pompa M1897.

Tutti i giocatori di Battlefield V che accederanno tra il 18 dicembre e il 3 gennaio troveranno il fucile d'assalto Ribeyrolles 1918 e il fucile a pompa M1897 nel proprio arsenale. Basta accedere a Battlefield V per avere a disposizione queste armi per le classi Assalto e Supporto nel menu Compagnia.

Fucile d'Assalto Ribeyrolles 1918

Il Ribeyrolles 1918 è una vecchia conoscenza dei giocatori di Battlefield 1, che usando la classe Assalto potevano usare il suo rivoluzionario fuoco selettivo. In Battlefield V è un'arma unica nel suo genere che integra un bipode e presenta i migliori valori di precisione e portata nella categoria dei fucili d'assalto, a scapito di una leggera riduzione dei danni.

Fucile a Pompa M1897

Usato e apprezzato in entrambi i conflitti mondiali, l'M1897 era un fucile da trincea americano che nella Grande Guerra si dimostrò talmente efficace che l'Impero Tedesco ne chiese la messa al bando. La versione presente in Battlefield V è disponibile per la classe Supporto e si comporta come un vero fucile a pompa, perfetto per le uccisioni con un colpo solo a distanza ravvicinata.