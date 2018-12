DICE spiega i tempi di attesa per uscire da un match in Battlefield 5

Gli interminabili caricamenti di Battlefield 5 sono uno degli aspetti meno "simpatici" dello sparatutto di EA DICE. Non è un caso, quindi, se i partecipanti all'ultima sessione di domande e risposte tenuta dal produttore Jaqub Ajmal sulle pagine di Reddit hanno orientato la discussione proprio in questa direzione.

Uno dei principali punti di criticità dell'ultimo FPS di Electronic Arts risiede proprio nell'eccessivo tempo richiesto per uscire da un match multiplayer e ritornare alla schermata principale.

A tal proposito, la risposta di Ajmal è stata piuttosto eloquente: "Da quel che ho capito, il motivo per cui ci vuole così tanto tempo (a tornare al menù di selezione iniziale delle modalità di gioco, ndr) è perchè cominciamo a caricare il livello successivo alla fine di ogni partita online e attualmente abbiamo alcune limitazioni tecniche correlate all'interruzione del processo di caricamento".

Sebbene i vertici di EA DICE siano perfettamente consapevoli del problema, la soluzione potrebbe non essere così imminente dato che, come ribadisce lo stesso Ajmal, "è un qualcosa che ovviamente vorremmo aggiustare, ma al momento non ho un ETA", ossia una finestra teorica di annuncio e pubblicazione della patch in questione.

Il problema dei lunghi tempi di caricamento delle partite multiplayer, come ben sapranno gli utenti più navigati della serie sparatutto di DICE, non nasce con Battlefield V ma si trascina dal lancio di Battlefield 1: l'aggiornamento correttivo, di conseguenza, si farà attendere ancora per molto.