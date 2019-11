A dicembre arriva Wattam, nuovo gioco dell'autore di Katamari Damacy

Buone notizie per chi è stanco dei videogiochi tradizionali e cerca prodotti un po' più "particolari". Sta infatti per arrivare Wattam, il nuovo progetto dell'autore di Katamari Damacy e Noby Noby Boy, la cui data d'uscita è prevista per il 17 Dicembre su PS4 e PC via Epic Games Store.

Il gioco costa 19.99 dollari (presumibilmente lo stesso prezzo verrà applicato in euro), e sono disponibili già da oggi i preordini, che includono uno sconto del 15%.

La premessa del titolo è che tanto tempo fa un'esplosione ha fatto sì che il mondo di Wattam si sparpagliasse per tutta la galassia. I giocatori dovranno aiutare il sindaco a ricostruire il tutto, ricreando tante esplosioni colorate che radunino nuovamente a casa tutti gli abitanti del mondo. Con personaggi come Sushi, Flower, Cloud e... Poop, c'è da scommettersi che i toni saranno senza dubbio fuori di testa.

Oltre 100 personaggi, tutti con una propria origine e con i quali interagire per risolvere enigmi, celebrare eventi speciali e quant'altro, e ognuno con una propria melodia che lo accompagna sempre. Insomma, ci sono davvero tanti aspetti del gioco da esplorare.

Appuntamento al 17 Dicembre, dunque. Nell'attesa, date un'occhiata alla nostra anteprima di Wattam o anche alla nostra recensione di Katamari Reroll.