Ragazzo ucraino compra casa alla madre vendendo il suo server di Minecraft

Quello che per milioni e milioni di persone rappresenta solo un semplice hobby, per uno studente ucraino di diciassette anni è diventata una vera e propria miniera d'oro, che gli permetterà di sistemare la madre in fuga dalla guerra nella sua terra natale.

Si chiama Maksym Gavrylenko e studia alla Lomond School, a Helensburgh, in Scozia. Il giovane ucraino si è trasferito nel Regno Unito nel 2021 lasciando i propri cari in madrepatria, che nel frattempo è stata sconvolta dall'invasione perpetrata dalla Russia. Tra una lezione e l'altra, ha acquistato un server poco frequentato di Minecraft al prezzo di 1.000 sterline, trascorrendo gli anni successivi a supportarlo con l'aiuto di un paio di amici, fino a farlo diventare estremamente apprezzato e affollato. Il valore del server è schizzato talmente in alto da attrarre una grossa compagnia tech, che l'ha acquistato per un'ingente somma di denaro. L'identità dell'azienda e l'ammontare esatto non sono stati resi noti, ma a quanto pare l'assegno staccato lo scorso maggio si è rivelato sufficiente per permettere a Maksym di programmare l'acquisto di una casa per la madre.

Dopo aver perso la sua abitazione in Ucraina, la mamma è fuggita in Portogallo, dove viene tuttora ospitata da alcuni suoi amici. Grazie ai soldi che ha guadagnato perseguendo la sua passione, Maksym potrà comprarle una casa e farla trasferire vicino a lui. Il suo obiettivo è infatti quello di rimanere nel Regno Unito e di affrontare gli studi universitari in un college in Inghilterra.

"Non abbiamo mai immaginato che tutto questo potesse diventare un'opportunità di guadagno", ha ammesso il diciassettenne. "Ma con la guida di mio fratello che lavora nel settore tech, e l'aiuto della scuola, sono stato incoraggiato ad esplorare l'opportunità di trasformarlo in qualcosa di più grande. [...] Sono molto orgoglioso d'aver trasformato la mia passione in una fonte di guadagno e intendo aiutare mia mamma. A causa della guerra, ha dovuto abbandonare la casa, dunque comprarle una proprietà darà un senso a tutte le ore che ho trascorso sul progetto".

Johanna Urquhart, la direttrice della Lomond School, ritiene tutto ciò assolutamente incredibile. "Sono sicura che questa non sarà l'ultima volta che sentiremo parlare di una delle iniziative imprenditoriali di Maksym"