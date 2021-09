Diddy Kong Racing su Nintendo Switch Online: altri giochi Rare in arrivo, per noto Insider

Durante l'edizione settembrina del format Nintendo Direct, il colosso di Kyoto ha confermato il futuro arrivo di giochi Nintendo 64 e SEGA Mega Drive gratis con Nintendo Switch Online.

Nella prima ondata di grandi classici del passato in arrivo a settembre nel catalogo del servizio di abbonamento della Grande N, troviamo produzioni del calibro di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Mario Kart 64 o Super Mario 64, mentre titoli ulteriori si aggiungeranno nel corso dei prossimi mesi. Tra i futuri arrivi trova spazio anche Banjo-Kazooie, con il duo di casa Rare pronto a tornare su Nintendo Switch, dopo l'ingresso della coppia videoludica nel roster di Super Smash Bros Ultimate.



Banjo-Kazooie potrebbe però non essere l'unico classico del passato della software house destinato a trovare spazio nel catalogo Nintendo Switch Online. A riferirlo, è l'insider Zippo, ampiamente noto in ambiente Nintendo per l'ampio numero di sue anticipazioni rivelatesi poi corrette. A breve distanza dalla trasmissione del Direct di settembre, Zippo ha affermato di essere a conoscenza del fatto che prossimamente anche Diddy Kong Racing, Killer Instinct e il sequel Killer Instinct Gold compiranno il passaggio da Nintendo 64 a Nintendo Switch, tramite ingresso nel catalogo Nintendo Switch Online.



Secondo Zippo, inoltre, ci sarebbe una "forte possibilità" per l'arrivo nel servizio di ulteriori giochi Rare del passato, con la collaborazione tra Nintendo e Microsoft destinata a protrarsi nel tempo. Sarà vero? Non resta che attendere!