Die After Sunset: lo sparatutto di Playstark arriva su tutte le piattaforme

Il mondo videoludico è pronto ad accogliere a braccia aperte Die After Sunset, l'Action sparatutto dalle tinte roguelite approdato il 17 agosto su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC e Nintendo Switch. Sviluppato da Playstark e pubblicato da PQube, Die After Sunset promette una bella esperienza ai fan del genere.

In occasione di un lancio in grande stile su tutte le piattaforme, tra cui la console ibrida della Grande N che continua a pubblicare nuove esperienze sul proprio store in concomitanza del via ai saldi mutiplayer con le migliori offerte possibili sul Nintendo eShop, Playstark ha pubblicato il launch trailer di Die After Sunset.

Come recita la descrizione del video, Die After Sunset è uno "sparatutto roguelite ricco di azione con centinaia di oggetti, missioni uniche, boss mostruosi e orde di nemici". È possibile scegliere fra tre personaggi unici, in modo da poter così portare al termine le missioni e salire di livello con i propri eroi. Pronti ad immergervi in questo nuovo vaggio? Die After Sunset può essere acquistato su tutte le piattaforme al prezzo di 19,99 euro. Inoltre, il gioco è sprovvisto di testi e voci in italiano, limitando così il supporto all'inglese, allo spagnolo, al cinese semplificato e al francese.