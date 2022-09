Die by the Blade gameplay: l'action ispirato a Bushido Blade ha una data su PC e console

Gli sviluppatori indie di Triple Hill confezionano un nuovo video gameplay di Die by the Blade per annunciare la data di lancio ufficiale di questo ambizioso action destinato ad approdare su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Il nuovo trailer propostoci dal team di Triple Hill ci reimmerge nelle atmosfere di questo titolo che si riallaccia all'esperienza ludica e alle atmosfere di Bushido Blade, con battaglie 1 contro 1 da combattere nei panni di ninja, assassini e guerrieri solitari.

L'ultimo filmato riprende e amplia le scene del video di annuncio di Die by the Blade dal Future Games Show del 2020 e ci offre uno spaccato delle attività da svolgere interpretando i giustizieri della nuova opera diretta da Peter Adamondy. Lo scopo dei giocatori sarà quello di abbattere l'avversario di turno con un solo colpo ben sferrato, a patto ovviamente di resistere agli attacchi calcolando con il giusto tempismo le mosse da compiere per non essere trapassati dalla lama nemica.

La commercializzazione di Die by the Blade è prevista per il 3 novembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, mentre la versione Nintendo Switch vedrà la luce più avanti nel 2023. In calce e in cima alla notizia trovate il nuovo video gameplay e le ultime immagini confezionate da Triple Hill per festeggiare l'annuncio della data di lancio del loro prossimo action ispirato a Bushido Blade, Way of the Samurai e alla serie di Dark Souls.