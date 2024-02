Die by the Blade: il picchiaduro ispirato a Bushido Blade ha una data d'uscita

Nel corso del primo pomeriggio è stato pubblicato un nuovo trailer dedicato a Die by the Blade, picchiaduro all'arma bianca fortemente ispirato ad un classico come Bushido Blade. Oltre a mostrare nuove sequenze di gameplay, il filmato svela finalmente la data d'uscita del gioco, che approderà prima su PC.

Come dichiarato dalle immagini del trailer, Die by the Blade sarà disponibile a partire dal prossimo 16 maggio 2024 su PC, piattaforma sulla quale potrà essere acquistato in due diverse edizioni: una su Steam ed una su Epic Games Store. Per giocare su PlayStation e Xbox, invece, bisognerà attendere fino al prossimo ottobre, mese in cui il titolo sarà disponibile sia sullo store Sony che su quello Microsoft.

Ad accompagnare il trailer troviamo anche un lungo messaggio degli sviluppatori, che hanno svelato le motivazioni dietro il lungo silenzio degli ultimi mesi. Pare infatti che la software house abbia attraversato un periodo difficile a causa delle trattative con il publisher, attraverso le quali ha acquisito i diritti sul progetto e trovato investitori per procedere con le fasi finali dello sviluppo.

In attesa di poter conoscere maggiori dettagli sulla versione finale del gioco, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra anteprima di Die by the Blade.