Die by the Blade: l'action ispirato a Bushido Blade si svelato al Future Games Show

In apertura dell'evento digitale di GamesRadar legato al Future Games Show, gli autori di Triple Hill hanno presentato ufficialmente il progetto di Die by the Blade.

L'esperienza ludica e contenutistica di Die by the Blade si riallaccia all'epopea action di Bushido Blade per darci modo di partecipare a una serie di intense sfide 1 contro 1. Le battaglie all'arma bianca da dover affrontare nel nuovo progetto diretto da Peter Adamondy si basano appunto sull'impiego di tecniche che prevedono di abbattere l'avversario di turno con un solo colpo ben sferrato. Il gameplay trailer confezionato dai ragazzi di Triple Hill ci permette di apprezzare anche la varietà degli scenari che faranno da sfondo al titolo, oltreché la varietà di personaggi interpretabili.

A detta della software house indipendente capitanata da Adamondy, Die by the Blade sarà disponibile nel 2021 ed è attualmente in sviluppo per PC e per una rosa di piattaforme casalinghe non meglio specificate, anche se dal tenore grafico del video di annuncio possiamo ipotizzarne l'uscita crossgen su PS4, PlayStation 5, Xbox One e Series X, e forse anche su Nintendo Switch. Ne sapremo certamente di più nel corso dei prossimi mesi: nel frattempo, vi lasciamo al video gameplay, fateci sapere che cosa ne pensate di questo titolo.