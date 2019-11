Dieci anni di Assassin's Creed 2: ricordiamo la saga di Ezio Auditore in un video speciale

Esattamente dieci anni fa gli scaffali europei accoglievano Assassin's Creed 2, forse il titolo più amato della saga, che avrebbe cambiato per sempre il volto della serie e la percezione del pubblico.

Per l'occasione, la Redazione di Everyeye ha scelto di realizzare un video speciale, con il quale vogliamo quindi ricordare il capostipite della cosiddetta "Trilogia di Ezio", un arco narrativo che consacrò il brand raggiungendo picchi qualitativi ancora oggi, per certi versi, ineguagliati. In Assassin's Creed II, la sceneggiatura ci porta a vestire i panni di Ezio Auditore, uno dei protagonisti della saga Ubisoft che si è più saldamente legato ai cuori degli appassionati del brand. A fare da sfondo ad una sceneggiatura avvincente, troviamo un'ambientazione di tutto rispetto, che sfrutta, tra gli altri, l'intramontabile fascino della Firenze del Quattrocento, vera e propria culla del Rinascimento italiano. Per celebrare il primo decennale di Assassin's Creed II, vi lasciamo dunque al filmato che trovate in apertura a questa news: vi auguriamo una buona visione!



Nel corso degli anni successivi alla pubblicazione del gioco, diversi Assassini si sono susseguiti nel ruolo di protagonisti della saga di Ubisoft: qual è stato il vostro capitolo preferito? Ricordiamo che La software house ha recentemente annunciato la fine del supporto ad Assassin's Creed Odyssey, ultimo arrivato della serie. Ancora nulla di ufficiale è stato reso noto sul futuro dell'IP, ma diversi rumor sembrano suggerire una possibile ambientazione nordica, con l'arrivo di un chiacchierato Assassin's Creed Ragnarok su PS5 e Xbox Scarlett.