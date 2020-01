Dieci anni di Trofei PS3 e PS4: un'infografica svela i titoli giocati dal 2010 al 2019

Dopo aver interessato l'utenza delle console Microsoft con My Decade on Xbox, l'iniziativa My Decade on Gaming coinvolge anche i giocatori PlayStation con un'infografica interattiva sui Trofei vinti dal 2010 al 2019 su PS3, PS Vita e PS4.

A farsi promotori di questa nuova campagna social sono i gestori del portale TrueTrophies, "gemelli" di TrueAchievements. In maniera del tutto analoga al sistema adottato su Xbox, anche stavolta chi dedice di aderire all'iniziativa può ripercorrere la propria carriera videoludica con un'infografica tanto dettagliata da comprendere un riassunto esaustivo sui giochi fruiti, sulle attività svolte, sulle preferenze e sulle statistiche raccolte dal proprio account Sony dal 2010 al 2019.

Il valido strumento fornitoci da TrueTrophies offre così l'opportunità a tutti gli appassionati di console Sony di "fotografare" le attività compiute nel corso dell'ultimo decennio e, per chi lo desidera, di condividere in rete i propri risultati sui principali social e forum di settore con hashtag #MyDecadeOnPlayStation.

In calce alla notizia trovate il link al sito TrueTrophies, con tutte le informazioni utili per aderire all'iniziativa associando il proprio PSN ID per dare modo al portale di ricostruire la storia videoludica dell'account e generare in automatico l'infografica sui Trofei vinti su PS3, PS Vita e PlayStation 4, così come sulle attività svolte negli ultimi dieci anni.