Dieci giochi in offerta su Amazon.it per Natale, gli sconti del 20 dicembre

Continua fino al 22 dicembre la Amazon Gaming Week di dicembre 2019 con tanti sconti sui migliori videogiochi per Natale. Abbiamo selezionato dieci titoli in vendita a prezzi estremamente convenienti, tra cui FIFA 20, F1 2019, Judgment e Days Gone, solamente per citarne alcuni.

Sconti Amazon Videogiochi

Da citare anchee Life ls Strange Before the Storm a 18.99 euro, in entrambi i casi prezzi certamente competitivi e tra i più bassi registrati negli ultimi mesi. Di seguio la nostra selezione per la giornata odierna.Da segnalare, particolarmente competitivo anche il prezzo di Life is Strange Before the Storm. A meno di 50 euro è invece possibile acquistare titoli più recenti come Star Wars Jedi Fallen Order e Need for Speed Heat.

Come di consueto vi invitiamo ad approfittare delle offerte di Amazon.it se avete trovato qualche sconto di vostro gradimento, in periodi di grande affluenza commerciale come il Natale i prodotti segnalati potrebbero andare presto sold-out sul sito e non è detto che il riassortimento in catalogo sia rapido, considerando l'imminente arrivo delle festività di fine anno.