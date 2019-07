I dieci giochi terze parti più venduti di sempre su tutte le console negli Stati Uniti

Mat Piscatella di NPD ha pubblicato su Twitter le classifiche dei giochi di terze parti più venduti di sempre in Nord America su tutte le piattaforme e sulle console delle famiglie Nintendo, Xbox e PlayStation.

I dati si riferiscono alle vendite combinate basate sui ricavi in dollari e non in single unità distribuite, come accade spesso nelle rilevazioni fornite dal gruppo NPD.

10 giochi third party più venduti di sempre in USA

Grand Theft Auto V Call of Duty Black Ops Call of Duty Black Ops II Call of Duty Modern Warfare 3 Guitar Hero III Legends of Rock Call of Duty Modern Warfare 2 Rock Band Call of Duty Black Ops III Call of Duty Ghosts Call of Duty WWII

La classifica globale include di fatto solamente tre giochi non appartenenti al franchise Call of Duty, ovvero GTA V (in prima posizione), Guitar Hero III Legends of Rock e Rock Band, a testimonianza di quanto fosse florido il filone dei giochi musicali.

10 giochi third party più venduti su console Nintendo

Guitar Hero World Tour Guitar Hero III Legends of Rock Just Dance 2 Just Dance 3 Mario & Sonic ai Giochi Olimpici LEGO Star Wars The Complete Saga Rock Band Just Dance 4 Mario & Sonic ai Giochi Olimpici Invernali Rock Band 2

Anche su console Nintendo trionfano i giochi musicali, con Guitar Hero World Tour in prima posizione seguito da Guitar Hero III Legends of Rock, Just Dance 2 e Just Dance 3.

10 giochi third party più venduti su PlayStation

GTA V Guitar Hero III Legends of Rock Grand Theft Auto San Andreas Call of Duty Black Ops Call of Duty Black Ops II Red Dead Redemption II Call of Duty WWII Call of Duty Modern Warfare 3 Call of Duty Black Ops III Call of Duty Black Ops IIII

Anche in questo caso nessuna sorpresa, con GTA V stabilmente al primo posto seguito da Guitar Hero 3 e GTA San Andreas per PS2. In classifica anche Red Dead Redemtpion 2 (sesto posto), per il resto in top 10 trovano spazio esclusivamente giochi della serie Call of Duty.

10 giochi third party più venduti su Xbox

Call of Duty Black Ops Call of Duty Black Ops II Call of Duty Modern Warfare 3 Call of Duty Modern Warfare 2 Call of Duty Ghosts Call of Duty Black Ops III Call of Duty Advanced Warfare Call of Duty 4 Modern Warfare Call of Duty WWII

Per quanto riguarda Xbox invece la classifica è occupata unicamente da giochi della serie Call of Duty, con Black Ops in testa, seguito da COD Black Ops 2 e Modern Warfare 3, tutti usciti su Xbox 360 tra il 2010 e il 2012.