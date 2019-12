I dieci migliori giochi del 2019 secondo il Washington Post

Il Washington Post, uno dei quotidiani più importanti e autorevoli del mondo, ha stilato la propria lista dei dieci giochi più importanti del 2019. Usiamo la parola lista e non classifica poichè la testata ha preferito non mettere in ordine i titoli, pubblicando quindi un semplice elenco e non una Top 10 in ordine di importanza.

Solamente due i giochi AAA presenti in lista, ovvero Death Stranding di Hideo Kojima e Gears 5, le altre posizioni sono invece occupate da giochi AA e produzioni indipendenti.

Migliori giochi 2019 Washington Post

A Plague Tale Innocence

Death Stranding

Observation

Outer Wilds

Sayonara Wild Hearts

Sunless Skies

Telling Lies

Disco Elysium

Gears 5

Neo Cab

In elenco trovano spazio giochi come A Plague Tale Innocence (di cui si mormora essere in sviluppo un sequel in uscita nel 2021), Outer Wilds, Sayonara Wild Hearts, Sunless Skies, Observation, Telling Lies, No Cab e Disco Elysium, quest'ultimo in lizza presso tante testate anche per il premio di miglior gioco dell'anno.

Cosa ne pensate della lista diffusa dal Washington Post? Siete d'accordo con i titoli inclusi o avreste inserito altri giochi? Come sempre, lo spazio commenti qui sotto è a vostra completa disposizione per esprimere preferenze e confrontarvi con gli altri membri della community di Everyeye.