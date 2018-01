Il canale YouTube "Game and Vlog" ha pubblicato quattro video che mostrano dieci minuti di gameplay di, il nuovo gioco della pallina rosa in arrivo a marzo in esclusiva su Nintendo Switch.

I filmati mostrano alcune delle nuove abilità di Kirby e uno scontro contro Re Dedede, oltre ad alcuni minigiochi nei quali potremo imbatterci durante l'avventura.

Ricordiamo che Kirby Star Allies uscirà in Europa il 16 marzo su Switch, al momento non sono state annunciate eventuali edizioni speciali da collezione o bonus preordini, restiamo quindi in attesa di eventuali informazioni in merito da parte di Nintendo.