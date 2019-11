Altri dieci giochi si aggiungono alla lineup di lancio di Google Stadia

La scorsa settimana Big G ha annunciato la lineup di lancio di Google Stadia, composta da dodici titoli tra cui Red Dead Redemption 2, Glyt (in esclusiva assoluta), Just Dance 2020 e Mortal Kombat 11. Oggi la compagnia ha confermato che altri dieci giochi saranno disponibili al day one, fissato per il 19 novembre.

Nello specifico ai già noti Assassin’s Creed Odyssey, Destiny 2 The Collection, GYLT, Just Dance 2020, Kine, Mortal Kombat 11, Red Dead Redemption 2, Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration, Samurai Shodown, Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition, Thumper e Tomb Raider Definitive Edition si aggiungono altri dodici giochi, tra cui Attack on Titan 2 Final Battle, GRID e Metro Exodus:

Giochi di lancio Google Stadia

Attack on Titan 2 Final Battle (Koei Tecmo)

Farming Simulator 19 (Focus Home Interactive)

Final Fantasy XV (Square Enix)

Football Manager 2020 (SEGA)

GRID (Codemasters)

Metro Exodus (Deep Silver)

NBA 2K20 (2K Games)

RAGE 2 (Bethesda Softworks)

Trials Rising (Ubisoft)

Wolfenstein Youngblood (Bethesda Softworks)

Inoltre viene confermato che altri quattro giochi saranno disponibili entro la fine del 2019 tra novembre e dicembre: Borderlands 3 (2K Games), Darksiders Genesis (THQ Nordic), Dragon Ball Xenoverse 2 (Bandai Namco) e Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint (Ubisoft).

Ricordiamo che per acquistare i giochi Stadia la carta di credito non sarà obbligatoria mentre nella fase iniziale sarà necessario avere uno smartphone a disposizione per la configurazione e l'acquisto dei singoli titoli.