Diesel presenta una collezione di abbigliamento ispirata a Days Gone!

Diesel, iconico marchio di moda, ha collaborato con il team di Days Gone per la realizzazione di una nuova linea di abbigliamento ispirata al gioco post-apocalittico in arrivo esclusivamente su PlayStation 4.

Diesel ritiene che la storia del titolo di Bend Studio, che narra la lotta per la sopravvivenza di Deacon St. John nel desolato deserto dell’Oregon, rispecchi la propria filosofia di design: un omaggio alla figura del motociclista duro e dallo spirito libero. I capi, che possono essere ammirati in anteprima nelle immagini raccolte in galleria, sono caratterizzati da denim rivestito, toppe, dettagli in metallo e stampe esclusive ed elaborate. Per scoprire i prezzi, vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale di Diesel.

La collezione sarà disponibile dal 26 aprile online e nei seguenti negozi di Regno Unito, Francia, Italia, Spagna, Germania, Paesi Bassi, Belgio e Portogallo:

Milano San Babila

Roma Via del Corso

Bergamo Orio al Serio

Madrid Fuencarral

Lisbona

Parigi Etienne

Berlino Kudamm

Amsterdam Heiligeweg

Anversa

Londra Westfield Stratford

Londra Carnaby

Lo stesso giorno verrà anche pubblicato Days Gone per PlayStation 4. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che avete anche l'opportunità di vincere una Scrambler Ducati personalizzata.