Dietrofront di Epic Games: niente Pass Annuale in Fortnite

Nella giornata di ieri c'è stato il tanto atteso aggiornamento 11.30 di Fortnite, che ha portato diverse novità nel gioco di Epic Games. I soliti data miner si erano subito messi al lavoro per cercare tra i file di gioco qualche anteprima e anticipazione, ed avevano trovato quella che sembrava una nuova feature interessante.

Era infatti stato scoperto il Pass Annuale di Fortnite, un nuovo tipo di pass che avrebbe dovuto garantire l'accesso a tutti i Pass della Battaglia in arrivo nel 2020, risparmiando anche il 25% rispetto alla spesa per acquistare tutti i contenuti singolarmente.

Insomma un'offerta davvero allettante, soprattutto per i Fortnite-dipendenti, che si sarebbero assicurati in un unico acquisto una gran serie di contenuti scaricabili e di oggetti cosmetici. Purtroppo però sembra proprio che non sarà così.

Epic Games ha infatti specificato che l'arrivo del Pass Annuale era effettivamente stato preso in considerazione in passato, ma che attualmente non ci sono piani per la sua implementazione. I dati raccolti dai data miner, erano relativi appunto a un prototipo.

Il publisher ha però confermato l'arrivo dei Bao Bros. su Fortnite, che i giocatori aspettano ormai da mesi. Siete contenti? Vi avrebbe fatto gola l'arrivo del Pass Annuale? Avete già dato un'occhiata a tutte le skin dell'aggiornamento 11.30 di Fortnite?