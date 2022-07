Che differenza c'è tra giochi di corse di simulazione e arcade?

Uno dei macro-generi videoludici più apprezzati e diffusi di sempre è quello dei giochi di automobili, chiamati in gergo Racing Game, che vantano alcuni grandi esponenti quali Gran Turismo e le serie Forza Motorsport e Forza Horizon.

I titoli di corse si suddividono a loro volta in Simulativi e Arcade. Andiamo quindi a vedere quali sono le differenze tra le due categorie.

I Racing Simulativi hanno come obiettivo principale quello di proporre al giocatore una riproduzione quanto più accurata e realistica possibile dell'esperienza di guida. Questo si traduce nella capacità del gioco di simulare anche ogni più piccolo dettaglio di una gara di auto, come l'usura degli pneumatici, il consumo del carburante e altro ancora. Uno dei maggiori esponenti di questa categoria è Assetto Corsa.

I Racing Arcade invece tralasciano la simulazione realistica dei per offrire in cambio un maggiore tasso di spettacolarità e adrenalina durante le gare. Tra gli esempi più famosi di questo sottogenere troviamo le serie di Need For Speed e Mario Kart. A proposito, sulle nostre pagine potete trovare un video confronto tra i Circuiti Aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe e i circuiti originali.

Un terzo sottogenere ibrido comprende invece i titoli cosiddetti Sim-Arcade: si tratta in questo caso di prodotti in grado di coniugare alcuni elementi simulativi e realistici mantenendo però un’anima dedita alla spettacolarità. Tra questi titoli spicca l’ultimo racing game pubblicato dagli Xbox Game Studios, il quale ha in effetti riscosso un enorme successo di pubblico: Forza Horizon 5 ha superato i 20 milioni di giocatori.