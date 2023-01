Che differenza c'è tra Persona 5, Persona 5 Royal e Persona 5 Strikers?

Pubblicato originariamente nel 2016 su PlayStation 4 in Giappone, e sbarcato in occidente un anno dopo, Persona 5 si è imposto come uno dei più grandi JRPG dell'ultimo decennio, capace di conquistare il cuore del pubblico e di ottenere grandissimi consensi da parte della critica.

Il successo del capolavoro Atlus verrà ulteriormente espanso dall'arrivo di nuove versioni del gioco, come Persona 5 Royal, disponibile in Europa dal 2020, e Persona 5 Strikers, pubblicato nei nostri territori nel 2021. Per chi non conosce bene i giochi targati Atlus viene spontaneo chiedersi cosa cambi tra i giochi di Persona 5 disponibili sul mercato.

Per quanto riguarda Persona 5 "standard", si tratta di un JRPG a turni che mette i giocatori nei panni di Joker, giovane studente di una prestigiosa scuola di Tokyo. La vita scolastica riveste un ruolo centrale all'interno delle meccaniche di gioco, con il protagonista che socializza e stringe amicizia con gli altri studenti: i dialoghi saranno dunque presenti in grandi quantità e caratterizzeranno gran parte dell'avventura, ma il cuore pulsante della produzione Atlus risiede nelle battaglie a turni e nell'esplorazione di dungeon, come già visto nei precedenti episodi della serie.

Persona 5 Royal è da intendersi come la versione definitiva dell'opera: trama, personaggi ed ambientazioni restano le medesime già viste nel gioco base, ma le meccaniche di gioco sono ulteriormente perfezionate, vengono introdotti nuovi contenuti e ci sono anche personaggi inediti con cui interagire. Oltre ad introdurre nuovi scenari e zone da esplorare, vengono ampliate anche le interazioni sociali ed introdotte nuove musiche. Ma soprattutto, a differenza del normale Persona 5 solo in inglese, la versione Royal ha i sottotitoli in italiano rendendo dunque perfettamente comprensibile i testi a chiunque. La nostra recensione di Persona 5 Royal vi spiega perché si tratta di uno dei migliori JRPG di sempre.

Il discorso cambia con Persona 5 Strikers: si tratta infatti di un gioco del tutto differente, un Action/RPG con meccaniche musou tipiche dei Dynasty Warriors, sviluppato da Omega Force in collaborazione con Atlus. La storia di Strikers è inoltre ambientata sei mesi dopo i fatti vissuti in Persona 5 e Persona 5 Royal, e vede ancora una volta Joker come protagonista, assieme agli altri membri dei Phantom Thieves. Per questi motivi, andrebbe giocato soltanto dopo aver finito uno degli altri giochi, tenendo in conto anche del cambio di genere. Curiosi infine di scoprire quali sono i personaggi più amati di Persona 5?