Che differenza c'è tra PlayStation Plus e Now? Ecco cosa cambia

PlayStation Plus e PlayStation Now sono i due servizi premium in abbonamento di Sony per i giocatori PlayStation, si tratta di due servizi molto diversi tra loro e che non devono essere confusi. Ma cosa cambia tra PS Plus e PS Now? Scopriamolo!

PlayStation Plus è l'abbonamento che vi permetterà di giocare in multiplayer online su PlayStation 4 e PlayStation 5, ma non solo perchè gli iscritti avranno diritto anche a giochi gratis PS4 e PS5 ogni mese (a novembre ci sono ben sei giochi gratis con PlayStation Plus), 1000 GB di spazio Cloud per i salvataggi, sconti esclusivi sul PlayStation Store e pacchetti bonus da scaricare gratis per giochi come Fortnite, Rocket League, Call of Duty Warzone e tanti altri.



PlayStation Now permette invece di giocare in streaming su PS4, PS5 e PC con una selezione di videogiochi per PS2, PS4 e PS3 con nuove aggiunte ogni mese. Da Fallout 76 a The Last of Us Parte 2 passando per Red Dead Redemption 2, dalle esclusive PlayStation ai giochi indie e terze parti, il catalogo giochi di PlayStation Now include centinaia di videogiochi.



Ma quanto costano PlayStation Plus e Now? PlayStation Plus costa 8.99 euro per un mese, 24.99 euro per tre mesi e 59.99 euro per dodici mesi, stessi prezzi per PlayStation Now con la differenze dell'abbonamento mensile che passa da 8.99 euro a 9,99 euro.