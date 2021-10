Che differenza c'è tra The Last of Us e The Last of Us Remastered? La distinzione tra i due giochi potrebbe non essere del tutto chiara, facciamo chiarezza sui contenuti dell'edizione rimasterizzata e sulle differenze con la versione originale.

Uscito nel giugno 2013 su PlayStation 3, The Last of Us arriva l'anno successivo (nell'estate del 2014) anche su PlayStation 4 con una edizione rimasterizzata denominata The Last of Us Remastered, non disponibile sulla vecchia PS3.

Ma cosa include The Last of Us Remastered? Oltre ad un comparto tecnico migliorato con risoluzione 1080p e un miglior sistema di illuminazione, oltre a modelli poligonali più ricchi e in generale una grafica più ricca. TLOU Remastered per PlayStation 4 include anche il DLC Left Behind incentrato sul passato di Ellie (in vendita separatamente su PS3), otto nuove mappe multiplayer e un livello di difficoltà aggiuntivo per la campagna che rende il gioco ancora più difficile.

Infine è presente anche il dietro le quinte con il commento cinematografico del cast e del direttore creativo. Da segnalare in ogni caso come The Last of Us sia disponibile solo su PS3 e dunque non è possibile utilizzarlo su console come PS4 e PS5, solamente The Last of Us Remastered è compatibile con queste due piattaforme ed è reperibile in formato fisico spesso a prezzo scontato (al momento The Last of Us Remastered costa 14.98 euro su Amazon) e digitale sul PlayStation Store.