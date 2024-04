Quali sono le differenze tra una PlayStation 5 italiana ed una europea?

Sebbene nella maggior parte dei negozi si possano acquistare versioni italiane dei vari modelli di PlayStation 5, esiste la possibilità che qualche store online o fisico metta in vendita una versione europea. Scopriamo quali sono le principali differenze tra le due versioni.

Per chi fosse preoccupato per il recente acquisto di una PlayStation 5 europea, è bene specificare che non esiste alcuna differenza tra le varie versioni. Proprio come la console Sony di vecchia generazione, anche PS5 è un hardware region free e, di conseguenza, non ha alcuna importanza quale sia il paese d'origine del dispositivo, poiché potrà essere utilizzato in qualsiasi paese del mondo e nelle impostazioni di sistema sarà possibile selezionare qualsiasi lingua supportata, compreso l'italiano.

Le uniche reali differenze fra una PlayStation 5 italiana ed una proveniente da altri paesi europei sono due. La prima consiste nella confezione, poiché tutte le diciture riportate su di essa non sono in italiano ma in un'altra lingua. Lo stesso discorso vale anche per tutti i manuali inclusi nella confezione potrebbero non vantare anche l'italiano fra le lingue. In ogni caso non è un problema, poiché sul sito ufficiale di Sony è possibile reperire tutti i manuali in versione digitale e in italiano, oltre ad una lunga serie di pagine con versioni semplificate delle istruzioni su come sfruttare al meglio le varie funzionalità della console di ultima generazione.

La seconda, decisamente più rilevante, riguarda la garanzia: sebbene il periodo di copertura sia di 24 mesi a prescindere dalla versione di PlayStation 5 acquistata, i periodi per un'eventuale riparazione/sostituzione potrebbero essere più lunghi, proprio come accade per smartphone ed altri dispositivi elettronici con Garanzia Europa.

